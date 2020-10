Kim Kardashian llegó a los 40 y dice que no le teme a envejecer

Kim Kardashian cumplió 40 primaveras este 21 de octubre siendo una de las celebridades más influyentes, exitosas y populares del momento. Aunque era conocida por ser una de las mejores amigas de Paris Hilton, la empresaria saltó a la fama en 2007 con el estreno del reality, Keeping Up with the Kardashians.

Desde entonces y hasta ahora ha logrado formar un imperio con su marca de belleza, KKW Beauty y su línea de fajas, SKIMS.

Ahora, que cumplió 40 años la estrella de televisión reflexiona sobre su cumpleaños y asegura que no le afecta envejecer. "No soy de las que se ponen nerviosas por envejecer. Obviamente, hago lo que puedo para tratar de sentirme joven o lucir de cierta manera. Pero estoy orgullosa de que mis hijos me tengan aquí un año más", expresó en una entrevista para Grazia Magazine.

Agregó que había estado planeando un fiestón para celebrar sus cuarenta años y hasta tenía un nombre para el evento: 'Wild Miss West'. Sin embargo, debido a la situación actual decidió cancelarlo todo y, tal vez, hacer el festejo el próximo año.

Es de recordar que, 'Keeping Up with the Kardashians' llegará a su final en 2021 luego 20 temporadas al aire.

Además de Kim, en el reality también participaron sus hermanos Kourtney, Khloé y Rob Kardashian, Kendall y Kylie Jenner y su madre Kris Jenner. También hay que mencionar a su excuñado, Scott Disick, quien ha estado vigente en el programa desde sus inicios.

Por otro lado, Kim Kardashian está casada desde 2014 con el rapero Kanye West, padre de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.