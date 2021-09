Kim Kardashian y sus anécdotas de juventud

Además de celebrar el Día de la hija, la empresaria contó la historia detrás de las fotografías. Según ella, al estar castiga, lo único que pudo hacer fue una sesión de fotos en el garaje.

“Recuerdo estar castigada aquí porque Kourtney había robado tu auto solo para conducirlo alrededor de la cuadra y de alguna manera, aunque no participé, ¡todavía me metí en problemas! Así que no teníamos nada más que hacer que hacer sesiones de fotos en el garaje”, agregó en la descripción.

También pide a sus hijas que no le den tantos problemas como ella le dio a su madre cuando tenía esa edad. “North y Chi, por favor, sean suaves conmigo cuando tengan la edad que tenía en estas fotos”, escribe.