Kim Kardashian y su reacción a la elección de Joe Biden en EE.UU.

Aunque era conocida por ser una de las amigas de la socialité, Paris Hilton, Kim Kardashian saltó verdaderamente a la fama tras su participación en el reality 'Keeping Up with the Kardashians', cuya primera temporada se estrenó en 2007.

A lo largo de los años también ha desarrollado una carrera como empresaria lanzando su marca de belleza KKW Beauty y su línea de ropa moldeadora SKIMS.

Y, paralelamente a su vida de celebridad, Kimberly Noel Kardashian West - su nombre completo - estudia Derecho y espera obtener el título como abogada en 2022.

Por otro lado, está casada con Kanye West desde 2014 y tienen cuatro hijos.