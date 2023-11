Kimberly Reyes contó su mala experiencia en aerolínea: le robaron cosas de valor

“Organicé mi joyero con todas las pandoras que he coleccionado en todos los viajes, que son superespeciales para mí”

La actriz aseguró que le abrieron la maleta y buscaron exclusivamente en sus cosmetiqueras, como si estuvieran buscando solo lo de valor. Casualmente, esta vez Reyes guardó su preciada colección en el equipaje de bodega y las personas que cometieron el robo encontraron su joyero y se lo llevaron.

“Que triste que esas cosas pasen. Menos mal traía unas pulseritas puestas”.

Agregó que su “familia de Pandora” se encargó de regalarle otras joyas después de que se enteraron de lo sucedido.

“Pero fatal que estas cosas pasen con las aerolíneas. No sé, no entiendo cómo no tienen cámaras ahí. Ya lo que fue, fue”, expresó con resignación en sus historias.