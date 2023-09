Riko El Monumental, recordado por canciones como 'Una mirada' y 'Me le pegué' con los que puso a bailar a todo el país hace unos años, estuvo en el magacín de las mañanas del canal RCN, Buen Día Colombia conversando sobre sus nuevos proyectos musicales, su parte personal que tuvo que superar en el pasado para estar de vuelta en la música y, sobre todo, habló de la relación que sostuvo con la actriz y modelo Kimberly Reyes, quien hace parte del video musical de su nueva canción.

Cuando Riko, El Monumental lanzó su sencillo llamado 'En Línea', la curiosidad estuvo en el video de la canción ya que la protagonista es su expareja Kimberly Reyes, lo cual género intriga entre las seguidoras del cantante por sí este acercamiento se trataba de un simple reencuentro profesional o si tenía que ver con un regreso de la pareja.

Pero en el programa, Riko confirmó que solamente se vieron para la grabación del videoclip y también contó cómo fue que se dieron las cosas para que ella fuera la protagonista.

"Mi hermana fue la que me ayudó a hacer el acercamiento, porque yo con la 'K' llevaba muchos años sin hablar, y la cuñada llamó, le dieron el sí, se vino para Medallo y grabamos el video", expresó el cantante.

De igual manera, el reggaetonero relató lo que sintió al ver a la actriz después de mucho tiempo. "Fue como ancioso y como nervioso, pero al final cuando nos vimos, todo fluyó super bacano, ella estaba con su esposo en ese tiempo y me dijo que bacano que esté de regreso en la música, que me iba a apoyar y que contara con ella".

A Riko le molestó papel de Kimberly Reyes en Diomedes Díaz

Por otra parte, el presentador del programa Orlando Liñán contó que el cantante Riko no le gustó mucho el papel que hacía la actriz Kimberly Reyes en la telenovela biográfica del cantante de Vallenato, Diomedes Díaz, protagónico que compartió con el presentador y también actor que personificó al Cacique de la Junta. Cabe recordar que Kimberly interpreto el papel de 'Lucia Arjona', esposa de Diomedes en la historia.

"Este man fue cuñado mío y no lo sabía, porque cuando yo me conocí con mi hermanita Kimberly Reyes, nosotros nos ganamos el casting para 'Diomedes', ya ellos eran novios y tengo entendido que hubo molestia por ese personaje, por ese papel, en ese momento porque usted me quería fregar, me quería joder", contó el presentador Orlando Liñán.

En la conversación, el cantante responde que los motivos fueron por inmadurez, "no manejaba las cosas con la cabeza fría" y el presentador le pregunta: "¿Te arrepientes?, porque ella es una muy buena mujer, a lo que Riko respondió "sí claro, hay cosas de las que uno se arrepiente, pero no puede lamentarse mucho, hay darle para adelante".