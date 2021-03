Kimberly Reyes y los complejos por su peso: "La gente lo único que hace es juzgar"

Asimismo, Reyes aprovechó el fin de semana para contar en sus historias de Instagram algunas intimidades que muchos no conocían con referencia al largo tiempo que lleva batallando con su peso con un conmovedor y revelador mensaje.

Lea también: Duro relato de Luly Bossa sobre su estado y el de su hijo

“En este último año y medio muchas veces he tenido que pararme frente a la cámara del celular, después de llorar mis ojos. He sufrido un desorden hormonal terrible por tomarme unas pastillas hace dos años para controlar mi peso y la gente lo único que hace es juzgarme porque me ven gorda”, escribió la actriz en las publicaciones.

Al igual que Kimberly, son varias las famosas de la farándula colombiana que en los últimos meses se refieren al mismo tema e invitan a los usuarios de las redes sociales a dejar de lado los comentarios sobre el aspecto y la figura de las mujeres, con el ánimo de dejar de lado los estereotipos.