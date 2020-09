Kit Harington criticó su personaje de 'Jon Snow' en 'Game of Thrones'

El actor no pudo contener el llano al finalizar su trabajo en 'Game of Thrones'.

Kit Harington ganó fama y reconocimiento internacional tras integrar el elenco de la exitosa serie de HBO ‘Game of Thrones’ e interpretar al protagonista Jon Snow. Este proyecto sobrepasó barreras inimaginables y causó todo tipo de reacciones entre los fans.

Sin embargo, recientemente, el actor habló de su personaje en la producción durante una entrevista y dio declaraciones que desconcertaron a muchos de sus seguidores, pues arremetió contra este modelo masculino al que le dio vida.

De acuerdo con lo que expresó Harington en diálogo con The Telegraph, en su vida profesional no quiere volver a interpretar papeles como el de Jon Snow, pues considera que es un estilo de hombre que el mundo “ya no necesita ver”.

“Creo que es un tipo de papel que no voy a interpretar más. No es un papel masculino que el mundo necesite ver”, aseguró el artista, enfatizando en que este estilo de personajes lleva el “trauma masculino heredado” que no les permite a los hombres ser honestos sobre sus sentimientos.

“Siento que emocionalmente los hombres tienen un problema, un bloqueo, y ese bloqueo ha venido de la Segunda Guerra Mundial, transmitido de abuelo a padre e hijo”, señaló Kit, mientras explicaba que muchos hombres sienten que demostrar lo que llevan por dentro los hace débiles y no es algo de masculinidad.

El artista dijo que después de darle vida a Jon Snow en la serie, su perspectiva cambió respecto a esta clase de personajes heroicos y la necesidad de transformar estos conceptos en la industria del cine. Harington ha criticado en varias ocasiones la masculinidad tóxica y los daños que ha causado en la sociedad actual.

Kit aseguró al medio británico que desde muy pequeño vivió en un ambiente familiar donde no existía diferencias entre hombres y mujeres, y por el contrario existía un balance entre las personas.