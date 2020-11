Kris Jenner defiende a Kendall tras críticas por hacer fiesta de cumpleaños en pandemia

La supermodelo estadounidense, Kendall Jenner, cumple 25 años este tres de noviembre. Sin embargo, el pasado fin de semana celebró su fiesta cumpleaños en compañía de familiares y amigos, pero tal como le pasó a su hermana Kim Kardashian con su propia celebración de cumpleaños, la modelo fue criticada por realizar una reunión de tales características en medio de la pandemia por la Covid-19.

Es de recordar que, Estados Unidos llegó a los 231.486 muertos por el nuevo coronavirus y cuenta con 9.282.362 contagios.

Ahora, durante una entrevista para Andy Cohen Live, Kris Jenner salió en defensa de Kendall por su fiesta. "En la fiesta de Kendall todos se hicieron la prueba antes de entrar... Y todos fueron examinados unos días antes de Halloween. Así que somos realmente responsables y nos aseguramos de que todos en nuestra familia y nuestros amigos se hagan pruebas religiosamente", reseña E! Online.

Ver esta publicación en Instagram 🖤🧡 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 1 Nov, 2020 a las 6:35 PST

Kris resaltó que, aunque "tratan de seguir las reglas" simplemente no puede contralar que las personas "comenten o critiquen".

Kendall Jenner se dio a conocer en el reality de televisión 'Keeping Up with the Kardashians', cuya primera temporada se estrenó en el año 2007 cuando ella contaba con doce años de edad. Sus hermanas, Kim, Kourtney y Khloé Kardashian también hacen parte del programa al igual que su hermana menor Kylie Jennr y su madre Kris.

Sin embargo, aunque sus hermanas han seguido el camino empresarial lanzando líneas de belleza, páginas de estilo de vida y marcas de ropa, Kendall prefirió dedicarse al modelaje. Hoy por hoy es una de las supermodelos mejor pagadas y una de las más populares.

Ha sido imagen y desfilado para reconocidas marcas como Chanel, Calvin Klein, Burberry y Victoria's Secret, entre muchas otras.

También es una de las celebridades más exitosas en Instagram. Hasta el momento acumula 141 millones de seguidores.