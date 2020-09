Kris Jenner y sus declaraciones sobre el final de 'Keeping Up with the Kardashians'

El reality de televisión, 'Keeping Up with the Kardashians', llegará a su final en 2021 tras 14 años al aire y 20 temporadas. Y, aunque varios integrantes de una de las familias más populares del mundo como Kim y Khloé Kardashian publicaron un comunicado anunciando la decisión, recientemente Kris Jenner se refirió al tema.

Durante una entrevista con el presentador y productor del programa, Ryan Seacrest, la madre de las Kardashian -Jenner reveló cuál de sus hijas está sufriendo más con el final del reality.

"Tuvimos que decirle a la producción ayer, así que todos estábamos llorando, pero creo que Khloé es quien más duro se lo está tomando y no ha dejado de llorar desde que lo anunciamos. … Ha sido una decisión difícil. No voy a mentir. Ha sido muy emotivo ".

Interrogada sobre el motivo por el que decidieron ponerle punto final a 'Keeping Up with the Kardashians', Jenner comentó: "Creo que el número 20 solía sonar bien hasta 2020, pero el número 20 parecía el momento adecuado para que nos tomemos un minuto y respiremos y todos bajen un poco la velocidad".