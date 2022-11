Kristina Lilley reveló que nuevamente le diagnosticaron cáncer: esta vez es de seno

Kristina Lilley es un a reconocida actriz recordada por su participación en la telenovela 'Pasión de Gavilanes', una producción en la que la estadounidense interpretó a Gabriela Elizondo, la mamá de las tres hermanas Sara, Norma y Paola.

Pese a que durante un tiempo no tuvimos noticias de la famosa estadounidense de 59 años, en su aparición no trajo buenas noticias, pues de acuerdo a lo dicho por la misma Kristina Lilley fue diagnosticada por tercera vez con cáncer, ya que en el 2010 le detectaron cáncer de cuelo uterino y dos años más tarde de seno, por suerte para ese entonces el padecimiento fue descubierto a tiempo.

Ya en esta ocasión, la noticias sobre su salud no fueron tan positivas, pues hace dos meses Kristina recibió el parte médico de que por segunda vez el cáncer de seno atacaba su cuerpo y aunque la actriz se muestra muy esperanzada, lo que se viene relacionado al tratamiento y demás es un misterio.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar un cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana... Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga. Y bueno hacer lo que hay que hacer" incidó.

Asimismo, la actriz aprovechó para recordarle a sus seguidores la importancia de hacerse el autoexamen y estar pendientes de cualquier cambio en el cuerpo, pues de esta manera se pueden prevenir muchos padecimientos.

"Como mujeres tenemos el compromiso realizarnos la citología cada año, pero nuestras parejas también tienen la responsabilidad de ser partícipes en este proceso, de estar pendientes de si ya nos hicimos el examen o no y de acompañarnos si es necesario" aseguró.

