Kylie Jenner infló las cifras de su fortuna para aparecer en la lista Forbes de jóvenes

Un nuevo escándalo rodea al clan Kardashian, específicamente a Kylie y a Kris Jenner. De acuerdo con un artículo publicado por la revista Forbes, habrían elevado la declaración de los impuestos de la compañía Kylie Cosmetics para dar a creer que entre en 2016 y 2018 tuvieron ganancias superiores a los 300 millones de dólares, cuando en realidad la suma estuvo entre 125 y 177 millones.

Por su parte, el portal TMZ señala que Forbes no busca acusar a la familia por una declaración falsa al gobierno, sino que todo se trató de una estrategia para poner a Kylie Jenner en la cima de la lista de jóvenes multimillonarios por sí mismos, título que ya no le pertenece.

Sin embargo, la menor de las Kardashian no estaría lejos de lograr las cifras que la pongan en la cima de la lista, pues juntando las cifras reales más la venta del 51 % de Kylie Cosmetics al gigante de la belleza Coty, su fortuna ha ascendido a cerca de los 900 millones de dólares.

Tras conocerse la noticia, la joven no tardó en pronunciarse en redes sociales. “¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación … todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título ni intenté mentirme allí NUNCA. Punto”, escribió en su cuenta de Twitter.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period