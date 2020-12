Kylie Jenner, la celebridad mejor pagada del año 2020

Kylie Jenner ha agregado un nuevo éxito a su carrera: convertirse en la celebridad mejor pagada de 2020. De acuerdo con Forbes, la también estrella de televisión va a la cabeza de la famosa lista de celebridades mejor pagadas con una suma de 590 millones de dólares.

El dinero es producto de la venta del 51% de su compañía Kylie Cosmetics a la empresa de belleza Coty Inc.

De este modo, Jenner se sitúa en el puesto número uno de la lista seguida por su cuñado Kanye West con un acumulado monetario de 170 millones de dólares. El tercer y cuarto puesto son para el tenista Roger Federer y el futbolista Cristiano Ronaldo con 106 y 105 millones de dólares respectivamente. Y, el quinto escalón se lo lleva el también futbolista Lionel Messi, quien ganó 104 millones.

Los últimos cinco lugares para completar el top 10 son para: el actor Tyler Perry, el futbolista brasileño Neymar, el locutor Howard Stern, el jugador de baloncesto LeBron James y el actor Dwayne Johnson ocupa el décimo lugar.

Es de recordar que, el mundo conoció a Kylie Jenner por su participación en el reality 'Keeping Up with the Kardashians', cuya primera temporada se estrenó en 2007 cuando la joven empresaria contaba con tan solo diez años de edad.

Posteriormente, a medida que fue creciendo su popularidad también lo hizo. Y, tras lanzar su marca de belleza Kylie Cosmetics en el año 2016 se catapultó como una de las empresarias más exitosas de los últimos años.

Además, también goza de una gran recepción en redes sociales, nada más en Instagram acumula hasta el momento 203 millones de seguidores.

No sobra decir que, en septiembre pasado las Kardashian anunciaron el fin de de su reality, el cual acabará en 2021 tras 20 temporadas. Sin embargo, la famosa familia Kardashian - Jenner continuará trabajando en la pantalla chica, pues durante el Disney's Investor Day - realizado el 10 de diciembre - se informó que realizarán contenido para Disney a través de sus plataformas Hulu y Star.

Por el momento se desconoce qué clase de contenido será el que ofrecerán, pero Kylie Jenner hace parte del acuerdo por lo que su participación está garantizada.