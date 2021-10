Kylie Jenner publica fotos sin ropa y llena de sangre

Kylie Jenner es una de las estrellas de la farándula internacional más famosas y reconocidas actualmente, debido a su participación en el programa familiar ‘Keeping up with the Kardashian’, sus empresas de belleza y las polémicas que ha protagonizado en su vida personal. La joven ha marcado una huella en tendencias y moda, impactando a un gran número de personas en el mundo.

La celebridad dejó sin palabras a sus fans tras revelar que estaba embarazada por segunda vez de Travis Scott, quien ha sido su pareja sentimental en los últimos años. Esta información despertó reacciones y comentarios entre quienes sospechaban que esto era una realidad por especulaciones que salieron a la luz meses atrás.

Sin embargo, recientemente, la integrante del clan Kardashian causó controversia entre los curiosos luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir un contenido promocional de su nueva colección de maquillaje, la cual estaría enfocada en Halloween.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el post del perfil de Jenner, su nueva línea de maquillaje y belleza está inspirada en la famosa cinta ‘Pesadilla en Elm Street’, por lo que la sangre y el estilo asesino de Freddy Krueger está reflejado en todo el trabajo visual de las fotos.

En la imagen se aprecia a Kylie sentada en el piso, bañada aparentemente en sangre, luciendo una herida de cuchillas en el brazo y posando completamente desnuda a la cámara.

Según se pudo conocer, los artículos que componen este proyecto están basados en el otoño, por lo que los rojos y tonos cafés son protagonistas de la paleta de colores.

No obstante, los usuarios de las plataformas digitales han expresado que es “perturbador” y “desagradable” este contenido, por el exceso de sangre en la escena. Muchos aplaudieron su ingenio y lo guapa que luce.