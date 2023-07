Luego de una temporada de la actriz colombiana Carolina Lizarazo en los EE. UU., alejada de las grabaciones, vuelve para este año 2023 a trabajar en dos películas en Colombia.

La actriz que se radicó en los EE.UU., hace unos 18 años, motivada por la violencia que entró en su hogar y que le costó la vida de su padre, ahora decide retomar su carrera artística en la actuación de nuevo en su tierra.



“Me fui hace bastantes años, llegué a los Estados Unidos y seguí trabajando en mi carrera como actriz, pasaron muchas cosas en los primeros años. Las cosas empezaron a cambiar porque realmente Miami no es lo mismo, porque ahora todas las producciones se vinieron para Colombia y para México”, indicó Lizarazo.

Especialmente para Carolina Lizarazo le tocó reinventarse cómo empresaria montando diferentes negocios, el más exitosos fue una clínica estética que cumple 14 años, se desconectó por un tiempo de las cámaras pero afirma con entusiasmo que “el buen hijo siempre vuelve a casa”.

“No puedo seguir dedicada al mundo empresarial cuando realmente siento en mis venas que algo no se ha completado y tengo la bendición de encontrarme con amigos maravillosos, uno de ellos un gran director”, agregó.

Regresar no ha sido completamente fácil, pero tampoco imposible dice la actriz Carolina Lizarazo, que retomará su senda por la actuación.

“Tengo dos propuestas que realmente vinieron a mí hace un par de años, no son recientes. Dos guiones que estaban en desarrollo, una es una historia que me estaban contando por encima, se convirtió en un guion y luego a comienzos de este año me llamaron y me dijeron: Estamos preparándonos para rodar (ahí entre en pánico)”, señaló la actriz.

A pesar de las todas la oportunidades de volver a audicionar y estar nuevamente frente a las cámaras, dice que ahí sigue el talento y que el tiempo nunca a pasado, que este le ha dado más capacidad y desarrollo: “Siento que estoy a otro nivel, increíblemente después de estar tanto tiempo alejada”.

Carolina Lizarazo, nacida en Ecuador y de padres colombianos, es recordada en nuestro país por protagonizar grandes papeles en producciones que dejaron un eco y un recuerdo muy grato en la televisión y el cine de Colombia como Oki Doki, Padre e Hijos, Te voy a enseñar a querer, La Madre, Tierra de pasiones, entre otras producciones.