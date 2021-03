La actriz Isabel Garcés denuncia que suplantaron su identidad y crearon cuenta en OnlyFans

Isabel Garcés, una joven actriz, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que denuncia que minutos después de haberse despertado, empezó a recibir mensajes de cientos de personas que la advertían de un perfil falso creado con sus fotografías.

Entre lágrimas y sin poder contenerse, la joven afirmó que personas que suplantaron su identidad, buscaban favorecerse con sus fotos para ganar dinero, pues no solo crearon un perfil falso de Instagram, sino también una cuenta en OnlyFans, que tiene como propósito vender contenido erótico para adultos.

“Acabo de despertarme y tengo cerca de 300 mensajes. Están suplantando mi identidad. Todo el mundo me está mandando esa cuenta. Sin embargo, yo no puedo verla porque me bloquearon. No es cierto que esté usando esa plataforma”, cuenta la joven de forma alterada en su perfil, en donde ya suma más de 14.000 seguidores.