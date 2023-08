Mile Vergara tenía un tumor en el estómago

Aproximadamente dos meses después de sufrir el derrame, y en medio de un chequeo, los médicos descubrieron que la actriz tenía un tumor en el estómago.

De acuerdo con José Garavito, hijo de la también exreina de belleza, su madre tenía unos seis años con ese tumor y nunca se enteró. “Los médicos apenas vieron que tenía eso allí, me dijeron que la debían operar de inmediato”, señaló el hombre. Según detalló Garavito, el tumor tenía el tamaño de un balón de microfútbol.

Por ahora, la actriz lucha por recuperar su movilidad física, además de batallar contra la depresión, trastorno mental que padece desde hace años.

Tal situación la ha llevado a considerar internarse en un geriátrico ya que requiere de varios cuidados.

"Estoy buscando retirarme, porque la Sociedad de Gestión, que ha sido maravillosa conmigo durante este proceso, que es la que defiende a los actores, me hizo una propuesta, que, si yo conseguía un ancianato, ellos correrían con los gastos", indicó la actriz.

Asimismo, confesó que ahora se arrepiente de la manera en dirigió su vida. "Todas las decisiones de mi vida las tomé mal, me rajé. Habiendo tenido cantidades de instrumentos y de plata que ganaba para comprar casa, comprar todo; no lo hice. Yo toda la plata me la gasté. ¿Ayudé a mi familia? sí", reflexionó.