La cantautora de Duitama que hace música en Holanda

Grace Salazar Carreño conocida musicalmente como Grace de Gier es una cantautora colombiana que nació en el municipio de Duitama en el departamento de Boyacá, pero actualmente vive en Países Bajos (Holanda). La boyacense ha prometido no olvidarse de su tierra aunque esté lejos de su país, y procura recordar sus raíces a través de sus letras, además trabaja junto a varios productores colombianos.]



Le puede interesar: Morat salió en defensa de los jóvenes que bailaron sus canciones en una finca

Su nueva canción se llama 'Llévame' y según afirma "está escrita para esa persona amada y en la que busca estar siempre en su mente aunque en muchas ocasiones tengan que separarse por diferentes motivos". Con esta composición busca destacar su su versatilidad sonora. El sencillo está acompañado por un videoclip grabado en tiempos de pandemia, motivo por el cual se realizó de manera artesanalmente valiéndose de actores naturales y de su entorno familiar.



También vea: [Video] Greeicy y confesión de cuando fue víctima de brujería

El vídeo pretende dar a conocer la cultura boyacense y holandesa en un sólo producto audiovisual, se trata de "resaltar el sentido de pertenencia y además marcar mucho el acordeón en su melodía", puesto que según la cantautora este instrumento le trae recuerdos a ella y a muchos colombianos que viven en el exterior.

La canción fue lanzada hace cuatro meses y ya cuenta con más de 100 mil reproducciones en plataformas digitales como Spotify, Deezer y YouTube Music.



Más información: A comprar palomitas... estrenos de abril en Netflix

Grace de Gier denomina su fusión musical de géneros rock, pop, country y folk como 'spanish modern rock' o rock moderno en español, sus canciones incluyen instrumentos como el acordeón, violín y saxofón, con letras en español, aunque la boyacense no descarta que en un futuro se arriesgue a componer y cantar en otros idiomas. La nueva artista firmó hace poco un contrato con el sello discográfico anglo-holandés 'To be Frank Records' y se espera que comience pronto con las giras musicales.