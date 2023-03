La carta secreta que escribió Marilyn Monroe días antes de su trágica muerte

Marilyn Monroe fue un verdadero hito en el mundo del cine y la televisión, su belleza y su talento hicieron que conquistara la pantalla grande en la década de los años 50 y los años 60. Sin embargo, el 4 de agosto de 1962 fue hallada muerta en su casa, una sobredosis de fármacos habría ocasionado que su vida se apagara.

En 2022 se cumplieron seis décadas de la muerte a los 36 años de la actriz, cuyo arrebatador encanto y fotogenia escondieron una vida plagada de desamores, abusos y adicciones, que terminó trágicamente en sobredosis.

Le puede interesar: ¿Quién era el padre de Marilyn Monroe?, francés descifró el último secreto

Para la posteridad quedan sus papeles en "Los caballeros las prefieren rubias" ("Some Like It Hot"), su falda al vuelo en "La tentación vive arriba" (The Seven Year Itch") y su oda a los diamantes en "Cómo cazar a un millonario" ("How To Marry A Millionaire").

Recientemente, la revista National Geographic publicó un informe en el que reveló una carta escrita por Monroe días antes de su muerte y que da varios detalles de lo que pensaba el ícono del cine antes de su trágica muerte.

Esta desesperada carta iba dirigida a Truman Capote, a quien le pedía ayuda y le expresaba sus preocupaciones relacionadas con el romance con John Fitzgerald Kennedy, por entonces presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, la carta jamás llegó a su destinatario, dado que él estaba alejado de Manhattan e inmerso en la escritura de la famosa novela A sangre fría.

¿Cómo encontraron la carta?

Frederic Cabanas, es considerado el mayor especialista y admirador de Marilyn Monroe en España, quien abrió un museo de la actriz. Hace algunos año, recibió una llamada de un hombre que decía haber encontrado una carta perdida de Marilyn Monroe y le pedía ayuda para verificar la autenticidad.

El hombre dijo encontrar la carta escondida en el interior de un estuche Montblanc que contaba con una doble fondo. Cabanas dedicó seis años a verificar el documento, hasta que finalmente confirmó que era un original de Marilyn Monroe

El mensaje de la carta dejó perplejo a Cabanas quien vio en cada línea algo revelador sobre los pensamientos de Monroe a días de su muerte, dado que la carta se escribió el 25 de julio de 1962, 9 días antes de que la encontraran tirada en su habitación por una sobredosis.

¿Qué decía la carta?