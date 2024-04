La Casa de los famosos: Camilo Pulgarín pusó a llorar a más de uno contando cómo vivió su tusa

Además, mencionó que "terminar con él fue lo mejor que pudo haber pasado. Puede sonar cliché, pero enfocarse en uno mismo es lo más importante. Le agradezco por haberlo conocido, no me cae mal, es una excelente persona y le deseo lo mejor en su futuro. Si no hubiera pasado por eso, no estaría aquí", concluyó.

Mientras relataba esto, La Segura compartió que ella también tuvo una experiencia similar con un novio que la engañó de la peor manera. Aunque fue difícil en su momento, tiempo después llegó Ignacio Baladán, quien es su pareja actualmente.

Aunque no se conoció el nombre de este hombre que engañó a Camilo Pulgarín, todos quedaron sorprendidos por la historia. En donde destacaron que una tusa es muy dolorosa.