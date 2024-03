La Casa de los famosos: Diana Ángel le hizo duro reclamo a Culotauro

Parece ser que en 'La Casa de los Famosos' los romances se han venido desgastando cada vez más, desde la entrada en la casa de Alejandro Estrada y la mamá de Melfi, la relación de Nataly Umaña y el cantante panameño terminó rápidamente, incluso, la actriz no aguantó los comentarios y se despachó en su contra.

Por otro lado, Sandra Muñoz y Juan David dejaron las cosas hasta ahí luego que el hijo de la actriz le diera un emotivo discurso sobre su valor como mujer y como persona.

Y finalmente, Diana Ángel decidió sacarle los trapitos al sol a Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, todo por cuenta de un detalle que tuvo con el comediante y que fue pasado por alto.

Todo sucedió luego de la prueba de liderazgo del capítulo del lunes 18 de marzo, luego de haber ganado la primera fase y haber pasado a las finales, la actriz decidió darle un detalle y demostrarle que estaba contenta por su logro. Por eso, le hizo un rico detalle y lo sorprendió con un pancake, pero la que se llevó la sorpresa fue ella al sentir de Culotauro la despreció.

“Quería decirte que sí me dolió un poco porque quería hacerte algo especial, entonces fue como un detalle ahí. Te dije que te hice un regalo para celebrar que habías pasado a la final. Te lo estoy diciendo porque cuando a uno le duele algo, uno lo dice”, dijo Diana Ángel.

No obstante, para Camilo esto solo fue una exageración por parte de la actriz, pues dio que lo había probado y luego se fue a hablar con Alfredo.

Tal fue el disgusto de Diana que decidió enfrentarlo y decirle que el momento había ido rar, pues “todo fue malo. Mira, cada vez que tú te acercas a mí y me traes un café, yo lo recibo con todo el amor, cada vez que tú me das algo, yo lo recibo con todo el amor. Yo nunca te había hecho nada, entonces estaba muy contenta por ti y lo hice. Y sencillamente te pregunté ‘¿quieres más, vas a comer?’, me dijiste no, comételo, y yo: ah bueno”.

Pese a su sentimiento de desprecio, agradeció que haya sido él el que haya ganado, pues siente que necesitaban tener “un gobierno”, en el reality del Canal RCN.

