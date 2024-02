'La casa de los famosos': fuerte discusión entre los participantes

Ómar Murillo, quien tenía a su cargo el reto, intervino e intentó bajar los ánimos aduciendo que la intención era charlar juntos y pasar tiempo en equipo para pensar y compartir. No obstante, de inmediato la influencer Karen Sevillano también se mostró incómoda, pues para ella dicha discusión no tenía sentido. "Esto me parece una estupidez, me avisan si vamos a compartir o si no yo me voy para la sala", dijo la mujer.

Los fanáticos de ‘La casa de los famosos’ seguirán pendientes de la convivencia del reality, pues con el paso de los días y sin contacto con el mundo exterior, puede comenzar a complicarse. Los televidentes podrán ver los capítulos a través del Canal RCN de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y los sábados y domingos a las 8:00 p.m. Así mismo, en la plataforma Vix podrán seguir las 24 horas en vivo lo que sucede en el programa.