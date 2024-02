La Segura relató que contactó a una persona especialista en temas espirituales y tras examinarla, concluyó que la caleña había sido víctima de un maleficio. “Él me pidió que me provocara el vómito. Entonces, cogí un balde y comencé a vomitar. Expulsé una cosa negra y grande”, narró la mujer.

Luego, detalló que eso que vomitó tenía patas. “De un momento a otro empezó a abrirse las patas y las tenazas. Allí me di cuenta de que era como un ciempiés gigante”.

“Yo le preguntaba al señor desesperada: ‘Pero, dígame ¿esto hace cuánto está en mi cuerpo? Porque es que eso no lo veía. Yo he pasado por mil resonancias y nadie las veía’. Y él me decía: ‘Lo que pasa es que ellos se ocultan con la energía. Eso es muy espiritual. Y si eso fue metido con brujería, obviamente no te lo van a ver en una resonancia’”.

Asimismo, La Segura recordó que un médico le recomendó buscar otro tipo de ayuda. “La última vez que me hospitalizaron antes de eso, un médico me cogió del brazo y me dijo: ‘No busque acá, mejor busque otras opciones’”.

El espiritista le indicó que debían ir a un determinado cementerio, y allí descubrieron una tumba donde, de acuerdo con la creadora de contenido, estaba “el trabajo” que le hicieron. “Él comenzó a excavar y encontró dos entierros. Eran como unas cositas del tamaño del dedo, supercompactas y amarradas”, rememoró la caleña. Y agregó: “Cuando él abrió eso, lo primero que veo es una prenda cortada mía, una pijama. Cuando yo vi esa pijama de unicornio, no lo podía creer”.