“Por qué me odias tanto”: La Segura se derrumba ante Julián Trujillo en La Casa de los Famosos

Los conflictos en 'La Casa de los Famosos' siguen en aumento y más al acercarse la eliminación de dos concursantes.

Luego de la llegada de los cuatro nuevos participantes, la casa está en tensión constante. Los nominados siguen mostrando las ganas de seguir en la competencia, pero en medio del brunch, decidieron abrir sus corazones hablar abiertamente sobre los problemas que tienen entre ellos.

Cabe destacar que La Segura, Julián Trujillo, Martha Bolaños, Isabella Santiago, Sandra Muñoz y Juan David Zapata están compitiendo por su salvación, pero es el público el encargado de dar la última palabra sobre quienes abandonan la competencia.

Lea además: La Casa de los Famosos: Tania y Sebastián fueron víctimas de broma pesada en las duchas

No hay que olvidar que al inicio de la semana el Jefe anunció que las reglas del juego iban a cambiar y este domingo los televidentes decidirán cuáles de los seis nominados se irá a casa.

La Casa de los Famosos al rojo vivo: Julián Trujillo y La Segura expresaron sus diferencias

Como es usual antes de la eliminación, los nominados estuvieron en un brunch, el cual estuvo cargado de muchas tensiones, pero en particular entre La Segura y Julián Trujillo.

Por su lado, Julián Trujillo cuestionó a Natalia Segura por sus comportamientos y el porqué no se comporta como nos comportan los demás.

"¿Tuviste Segura cuántas nominaciones? Yo jamás te pedí a ti un ‘yo quiero qué’. Yo no quiero que tú quieras que yo quiera", increpó Trujillo.

"Por qué me odias tanto, qué te hice", mencionó La Segura en el confesionario.

De interés: La Casa de los Famosos anunció dos nuevos integrantes tras sorpresiva salida de Nanis Ochoa

Incluso la respuesta de la Segura a Trujillo causó un encontrón fuerte entre ellos: "Yo no quiero obligar a nadie, al final del día a mí tendría que importar nada, nunca he buscado que vos cambiés. Pero sí, me parece supremamente soberbio… y también desde la nominación pasada donde dijiste, Karen y tú están esperando demasiado de mí. Y sí, es verdad".