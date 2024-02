Continúan las emociones en La Casa de Los Famosos, reality del Canal RCN en el que 21 personajes de la farándula nacional se encuentran encerrados en una misma casa sin contacto con el mundo exterior y seguidos por las cámaras las 24 horas del día. Este miércoles, los participantes participaron en una nueva jornada de nominaciones.

Durante el capítulo anterior, Juan David Zapata les pidió a sus compañeros ser uno de los nominados de la semana, pues se sentía culpable por haber perdido una competencia en la que representaba a su equipo. Incluso, le solicitó a Nataly Umaña, la nueva líder, que eligiera como amenazado, pues no le parece justo que vaya otra persona. Sin embargo, esto no sucedió.

Al inicio, Nataly Umaña decidió nominar a Culotauro por discrepancias personales. “Cuando mejor me caías, llegaste como un alacrán, con toda”, le dijo la actriz, a lo que el comediante contestó que aceptaba la nominación y que cualquiera se puede equivocar.

Luego de esto, en la votación uno a uno Nataly, Isabella Sierra, Sebastián, Melfi, Pantera, La Segura, Johana, Karen, Ornella, Alfredo, Diana y Sandra votaron por Mafe Walker porque muchos de ellos no han sentido conexión con ella y ha sido la persona con la que menos han hablado. Incluso, Kelly le dijo que creía que La Casa de Los Famosos no era un lugar para ella, y Diana le dijo que sentía que los argumentos de sus creencias eran nulos, pues siempre había querido saber más acerca de eso y ella no había sabido transmitirlo.

Por su parte, Omar votó por Marta porque a pesar de que ha tratado de acercarse a ella, se ha sentido ignorado cuando la ha buscado. Ante esto la actriz le respondió que sí decidió alejarse un poco porque se dio cuenta de cosas que no le gustaron.

No obstante, en medio del programa ‘El Jefe’ interrumpió con su voz para decir que la votación quedaba anulada porque el ‘team infierno’ se había puesto de acuerdo y habían revelado sus votos previamente, lo cual está prohibido en el programa. “En esta casa, en mi casa, las reglas se respetan”, dijo la voz. Por esta razón, la nominación de Culotauro y todos los votos que había recibido Mafe Walker quedaron anulados por supuesto complot. El único voto que fue validado por ‘El Jefe’ fue el de Omar hacia Marta.

Los televidentes podrán seguir ‘La Casa de Los Famosos’ por el Canal RCN de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y los fines de semanas desde las 8:00 p.m. Entretanto, en la plataforma Vix se podrá ver el reality en vivo las 24 horas del día.