'La Casa de Papel': FIltran la que sería la fecha de estreno de la quinta temporada

La serie española 'La casa de papel' llegará a su final con la quinta temporada y, los fanáticos no paran de preguntarse cuándo podrán ver los tan esperados últimos capítulos de esta historia liderada por 'El Profesor', encarnado por Álvaro Morte.

Lea además: La casa de papel: Estos serán los nuevos actores de la quinta temporada

Ahora, medios internacionales hacen eco de lo reportado por el portal malayo, LetsOTT, el cual asegura que la última entrega de la producción se estrenaría en Netflix durante el mes de agosto de 2021 y fueron más allá al informar que la temporada se dividirá en dos partes, la segunda de ellas llegaría a la plataforma de streaming en 2022.

LetsOTT EXCLUSIVE!!#MoneyHeist season 5 finale will be the biggest and longest yet, to release in two parts.https://t.co/lPauNu0ecO