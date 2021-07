Ya son muchos los que afirman quinta temporada de 'La Casa de Papel' podrías ser la entrega final de la serie. Sin embargo, el propio Álex Pina ha confundido a los seguidores de la producción al dar pistas con un posible final en 2022 con la emisión del Volumen II de la segunda parte.

Asimismo, el actor Mario de la Rosa dio una declaraciones que podrían confirmar los rumores de Pina. "Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel. Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia", contó de la Rosa.