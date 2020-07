La Chilindrina contó verdadera razón por la cual se acabó el Chavo del 8

Y agregó: “Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer ‘El chavo’, y me dolió mucho”.

Lo cierto es que la Chilindrina –en medio de la pandemia– lleva tres meses sin salir de su vivienda por el temor a terminar contagiada. Esto la ha llevado a suspender la gira de su circo, algo que ha impactado sus finanzas pues ha seguido pagando el salario a sus empleados. Por eso espera retornar pronto a su trabajo artístico.