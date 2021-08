La Chilindrina revela la dura historia detrás de su foto en bikini

Meses después de que María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, sorprendiera a los fans del 'Chavo del 8' al hacerse viral con una imagen en la que aparece en bikini, la actriz mexicana reveló la historia detrás de la fotografía generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Ante la prensa de México, De las Nieves aclaró que esa publicación nunca se realizó con la intención de presumir su físico, pues solo era una muestra de un momento feliz que tuvo durante un viaje a la playa.

Vea además: Fiscalía mexicana solicita a Interpol circular roja para encontrar a Laura Bozzo

De hecho la actriz confesó que nunca más podría realizar una foto así puesto que no volverá a estar en el peso que tenía cuando se tomó dicha foto. Esto se debe a que para ese momento había perdido más de 10 kilos a causa de la depresión que le produjo la muerte de su esposo.

"Nunca más lo volveré a hacer… porque nunca más, creo, estaré en el peso que estaba cuando me hice esa foto. En esa foto acababa yo de perder a mi esposo y fueron tres meses o más que yo no me di cuenta qué pasaba. Y lo que pasaba es que huí de la realidad y adelgacé diez kilos. Diez kilos para mi edad y tamaño son muchísimo. Después quise adelgazar otros tres kilos y fue demasiado. Estuve mal, bastante mal. Fui a ver a una gastreontoróloga, ver a un neurólogo, porque no podía ya, pesaba cuarenta y tantos kilos”, declaró.

De interés: ¿Salvación de Marbelle revela que hay favoritos en MasterChef?, Rausch responde