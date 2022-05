La Chilindrina, una septuagenaria que busca novio y pone varias condiciones

Y es que siendo una septuagenaria, La Chilindrina mantiene un excelente estado físico y hasta en sus apariciones en público se ve muy enérgica.

Ahora bien, María Antonieta de las Nieves ha descartado que esa búsqueda de novio la lleve a entrar en las aplicaciones donde se encuentra novio o novia. Su decisión está sujeta a los posibles peligros que podría tener.

“La otra vez hablaba con mi hijo Gabriel sobre aplicaciones y me advirtió que no me fuera a agarrar a algún galán joven que crea que soy millonaria porque me va a dejar cuando vea que no es así”, explicó.

Por eso, La Chilindrina insistió en que esa pareja debe ser un hombre independiente que no le dé, pero que tampoco le quite.