'La Chilindrina' y el mensaje de desconsuelo tras la salida del aire del Chavo

Además, a través de su cuenta en Twitter la actriz Florinda Meza más conocida como 'Doña Florinda' dijo:"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa 'Chespirito'? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente".

El Chavo del 8 es una serie de televisión mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños que fue producida casi en su totalidad por Televisa. Fue emitida de manera independiente desde el 26 de febrero de 1973 hasta el 7 de enero de 1980, hasta que se volvió muy famosa y difundida en todo el continente.