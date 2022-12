La Chilindrina y una nueva oportunidad al amor cuando se es una septuagenaria

Ambos formaron una familia hasta 2019, cuando él falleció y dejó un profundo vacío en el corazón de doña María Antonieta de las Nieves.

Pese al dolor que lleva por la partida de su pareja, ella se ve con optimismo frente a la vida y tiene como propósito aprovechar al máximo sus años de descanso.

Ahora está viajando y disfrutando de lo que hizo en su carrera profesional. Sin embargo, en medio de la soledad al no tener pareja, la Chilindrina no se cierra a conocer a alguien que le acompañe en sus últimos años de vida.

Finalmente, para ella también se trata de tener a alguien para compartir las cosas simples y bellas de la vida.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad para nada”, dijo hace cierto tiempo sin cerrarse al amor.