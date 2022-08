La confesión de Margarita Ortega sobre sus inicios en la actuación: "Pasaba hambre"

Sin embargo, la presentadora contó que previo a ganar un casting para actores -animada por sus amigos- enfrentaba una situación económica difícil que la llevaron a aplicar a un trabajo más.

“Yo pasaba tanta hambre que dije: un trabajo más de pronto ayuda. Esa audición fue un sábado y el lunes me llamaron de Santelmo y me dijeron que quedé. Fui a hablar de mi contrato con el productor de RTI, le conté mi situación que estaba en la universidad, que no la podía dejar… yo tenía en mi cabeza que, así como tenía mis otros cinco trabajos, los podía alternar con la universidad, pues este también”, agregó.

Ortega concluyó que esa anécdota ocurrió cuando tenía 15 años y que al ser seleccionada, obtuvo el apoyo del director para continuar con sus estudios universitarios y otros trabajos. Lo que pasó de ahí en adelante fue historia, pues la actriz se consolidó como una de las más reconocidas de la televisión colombiana.