'El Tigre', de 'El man es Germán', cayó en el alcohol en su adolescencia

El joven actor, que actualmente tiene 25 años, explicó que es muy difícil ser un niño artista ya que deben enfrentar situaciones complejas.

"Hay una realidad triste y es que menos del 2% de los actores que empezamos en una etapa temprana, logramos mantenernos y yo ya cumplí 20 años de carrera. Es muy interesante qué es para un niño estar en el medio, que vive un niño artista", expresó.

Asimismo, contó que gracias a la fama que adquirió durante la transmisión de la telenovela, comenzó a salir de fiestas, a beber e involucrarse con muchas mujeres. "El choque del dinero, a los 14 años lo cobraba todo yo, no mis padres. A esa edad ya vivía solo y empecé a tomar, duré como un año donde salía mucho. Me adelanté a muchos procesos”, reveló.

Jesús Forero, de 'El man es Germán', perdió mucho dinero

El actor, que en 2019 sufrió un infarto cerebral, también contó que al percibir dinero siendo tan joven, lo llevó a cometer varios errores.

“Empecé a gastar la plata porque me encantan los negocios. Del desespero por tener un ingreso extra y esa presión por montar un negocio, me hizo perder mucha plata y hasta me estafaron”, aseguró.