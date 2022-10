La difícil situación que vivió Carolina Sabino cuando pagó prisión domiciliaria

Hace varios años, Carolina Sabino tuvo algunos problemas legales tras ser acusada de provocar un accidente de transito que dejó inválido a un hombre, esto a raíz de que la famosa actriz cartagenera se había tomado tres copas de vino antes de empezar a conducir el vehículo.

Adicional a esto, Sabino también enfrentó duras críticas luego de conocerse que en su juventud, la mujer se había realizado un aborto, un unión de complejos sucesos que poco a poco empezaron a acabar con su carrera artística.

Pese a que luego de una larga batalla legal Carolina Sabido y su familia fueron indemnizados por los daños y prejuicios causados, el sin sabor de lo vivido durante el tiempo que la cantante tuvo que pagar casa por cárcel no se le olvida, pues en la más reciente entrevista concedida a la 'Diva Rebeca', la artista habló de todo lo qué tuvo pasar durante ese tiempo.

Desde Ecuador, país que la acogió en medio de sus desventuras, Carolina contó que fue un proceso complejo porque tuvo que responder por algo que no era su culpa, pero dicho acontecimiento le había servido para crecer y darse cuenta de quienes le brindaron apoyo.

"Fue un momento muy complejo porque además cuando uno no es responsable de algo y lo culpan es como tratar de remendar el plato que no rompió y eso es muy molesto. De todo he aprendido. Tengo una luz poderosa que me la he dejado apagar muchas veces, otros se han beneficiado de mi propia luz y energía. Hoy en día pienso en esos días con agradecimiento por la gente que me acompañó. Me siento agradecida de que haya pasado, me siento feliz de tener experiencias buenas y no tan buenas" indicó.

Su relato estuvo lleno de risas y uno que otro momento de tristeza, pero sin lugar a dudas el más complejo fue cuando Sabino confesó que durante sus momentos más difíciles pensó en quitarse la vida, por todo lo que estaba viviendo y lo caótico que para ella es el mundo, sin dejar de lado que ser un personaje público complicaron aún más las cosas.

"Hacer parte de la industria del entretenimiento es más fuerte. Todo el mundo se da el derecho de opinar sobre ti. Eso me dolía un montón, ver cómo la gente hablaba y yo sin poder defenderme"

Ya para finalizar, la bogotana de 45 años aseguró que todo en su vida marcha muy bien y que incluso piensa en regresar a Colombia, pues le gustaría ser parte de nuevos proyectos y de hasta realizar una novela sobre su vida.

