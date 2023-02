La dolorosa razón por la que Ana Karina Soto no quiere tener más hijos

Asimismo, Ana Karina aseguró que tuvo dificultades para quedar embarazada y lo logró después de un tratamiento específico, pero luego perdió al bebé por una complicación médica.

«No lo había hecho público porque no me gusta dramatizar con esto. Esa pérdida ocurrió cuando Alejandro estaba en Estados Unidos, después de Dante. Le conté hasta que volvió para no preocuparlo», dijo Ana.

Según lo explicó, fue su esposo el que la animó para tener otro hijo, pero Soto no quiere volver a experimentar la pérdida, le da miedo pensar en ello.

Soto concluyó la entrevista indicando que se siente bendecida de ser madre de Dante, por lo que se quiere enfocar en ser una madre dedicada.