Hasta hace unos meses, Sebastián Caicedo dio mucho de qué hablar tras su divorcio de la actriz Carmen Villalobos y, luego, al anunciar que estaba iniciando una nueva relación con Juliana Diez Duque, una empresaria dedicada al rubro textil.

La pareja, que actualmente tiene 8 meses de noviazgo, aseguró en una entrevista para la revista ‘15 minutos’ que los une el amor que siente uno por el otro, el amor a Dios y el trabajo en equipo.

Fue así como la relación de Caicedo con Diez lo motivó a materializar uno de sus sueños más grandes: tener su propia marca.

"Siempre había querido tener mi propia marca, es más, desde hace cinco años comencé a trabajar en nuevo proyecto de cosméticos que hoy, por fin, pude materializar”, contó el actor.

Sebastián Caicedo vendió bienes para iniciar emprendimiento

El emprendimiento de Sebastián Caicedo es un producto capilar que desarrolló pensando en las necesidades de los hombres y las mujeres.

“Una experiencia propia me impulsó a desarrollarlos. Para una película que realicé en Medellín me decoloraron el cabello tres veces durante el mismo mes, por lo que comencé a sentir que se me estaba cayendo y no encontraba un producto que me ayudara a cuidarlo bien”, explicó Caicedo.

Sin embargo, para poder llevar a cabo su proyecto, el actor se vio en la necesidad de vender su camioneta y motocicleta.

Después del sacrificio que hizo, Caicedo aseguró sentirse muy feliz con los resultados que ha logrado.