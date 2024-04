La era malvada de Evaristo Rendón llega a su final

La novela 'Rigo' se ha vuelto muy popular entre el público colombiano al narrar las experiencias del deportista urraeño a lo largo de su carrera y vida personal. Sin embargo, la serie está llegando a su fin.

El Canal RCN ha anunciado una extensión de 30 minutos para el pasado 1 de abril, revelando momentos que influirán en el desenlace de la trama.

En el capítulo de este 3 de abril, la llegada de Helena Rendón hija mayor de Evaristo cambiará todo en Urrao, incluso termina con un triste desenlace.

La joven llegó al pueblo para defender a su papá, pero Carmelo siente ella tiene segundas intenciones y que terminará afectando a su familia, esto luego de conocer que además de ser la abogada de su padre, también es su hermana mayor.

Por otro lado, en medio de las elecciones de Urrao, Girlesa termina perdiendo, siendo la segunda más votada, por lo que no logró su cometido.

Pero todo cambió cuando Evaristo conoció lo que hijo Helena con su fortuna, generando en él un golpe duro que lo llevó a la muerte.

Los televidentes han agradecido al actor Julián Arángo, quien dio vida a Evaristo Rendón en la serie de 'Rigo', dejando momentos graciosos y de tensión con la familia Urán.

"Mi querido actor Julián gracias por ser esa gran villano y le hiciste perfecto como siempre", "Tiberio Díaz es un ejemplo de perdón y humildad en todo el sentido de la palabra", "Ayyy no, yo lo amo. No quería que se muriera", "no aguantooo el peso de la justicia", mencionaron en redes sociales sobre la muerte del actor.