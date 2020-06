La ex de Andy Rivera reveló detalles de la relación del cantante y Lina Tejeiro

Lina Tejeiro y Andy Rivera han sido protagonistas de una serie de noticias relacionadas con la ruptura amorosa que vivieron y la verdad detrás de muchos rumores que han surgido en las plataformas digitales. Cada uno decidió pronunciarse al respecto y acabar con la ola de críticas que reciben por lo que pasó al interior de su noviazgo.

Aunque ambos artistas dieron su versión de las cosas, los dos coincidieron en los sentimientos que tenían por el otro y las decisiones que se tomaron por el bienestar del otro, cientos de comentarios y preguntas surgieron entre los internautas y espectadores de los videos.

Ahora, tras esta situación, algunas personas decidieron indagar y curiosear sobre la opinión que tenía la expareja y madre de la hija de Andy Rivera, Danniela Duque. En la dinámica de preguntas, sus seguidores quisieron saber qué opinaba al respecto de la relación de las celebridades y si le afectaba que ellos hablaran abiertamente de su amor.

De acuerdo con lo que señaló la joven colombiana, para ella es demasiado “natural” que su exnovio y la actriz quieran hablar de su relación y de los sentimientos que tuvieron por el extenso tiempo que duraron juntos.

“Es muy natural si ellos quieren subir lo que sienten, si se quieren, si se aman, es muy natural porque duraron mucho tiempo. Normal, no nos debemos de meter en eso, antes déjenlos tranquilos, que sean felices, que vivan su amor, que disfruten…Dios hace las cosas perfectas”, indicó la paisa sobre los caminos de la vida y las cosas que suceden.

Duque afirmó que espera que, si es decisión de Dios, Rivera y Tejeiro puedan volver a estar juntos, ya que le parece muy “harto” que dos personas se quieran tanto y no puedan estar juntas como lo desean.

Por último, Danniela puntualizó en que cree que no hay necesidad de publicar las cosas personales de esa manera, pues la gente es muy mala. De igual forma, aclaró que no le interesa meterse en la relación que tiene Lina y Andy, ya que existe un respeto y el vínculo que los unirá siempre será su hija.

“Pueden tener la plena tranquilidad de que yo en esa relación no me voy a meter porque es él no es ni mi marido ni ella es mi novia. Nosotros tuvimos una relación y compartimos algo muy lindo que es nuestra hija, y eso nunca va a cambiar.