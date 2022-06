La fobia que Greeicy Rendón padece y que reveló en video

Hace pocos días, Greeicy Rendón causó furor en las redes sociales por posar en vestido de baño tras tener a su primer hijo, Kai, y aunque de seguro transcurrirá mucho tiempo para que sus seguidores olviden su curvilínea figura, una nueva situación vivida por la cantante caleña impresionó a quienes la siguen en sus redes sociales.

Resulta que como parte de su día a día, Greeicy decidió acompañar a Mike Bahía en las labores del hogar, sin embargo, una extraña fobia de la cantante le impidió ayudarlo.

De acuerdo al clip, Mike estaba limpiando una plantación, pero Greeicy Rendón quien a penas podía hablar de la incomodidad que le generaba ver dicho árbol, contó que sufre de tripofobia, un padecimiento que es causado por mirar cosas con orificios muy pequeños y juntos.

"Yo tengo Tripofobia, busquen en internet lo que es y hay muchas cosas que me generan eso y este árbol me genera eso, se los voy a mostrar y ustedes véanlo o mándenle a alguien que ustedes sepan que sufren tripofobia, para ver si esto les genera rechazo...mi hermana por ejemplo sufre tripofobia pero ella dice que esto no le dio tanto, yo no puedo, mirá ya me está picando todo solo de mirarlo", dijo Greeicy Rendón en el video.

