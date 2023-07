La fórmula ganadora del reto de salvación en MasterChef

En el capítulo de este miércoles de “MasterChef Celebrity” del Canal RCN, los equipos fueron conformados para el reto de campo a gusto de los participantes en tres equipos, rojo, verde y azul.

El reto se ejecutaría con aceite de palma y debían preparar fritos rellenos y abiertos con salsas, platos que serían calificados por los comensales que hacían parte de la empresa Fedepalma y sus compañeros ganadores del reto anterior.

En esta oportunidad el clima no era favorable para dicho reto pues al momento de preparar las frituras la lluvia no ayudó y no fue una buena combinación.

La visita de los chefs a las estaciones creó tensión entre los participantes de los equipos. El equipo verde conformado por Marta Bolaños, Daniela Tapia y Natalia Sáenz discutió entre sí por no hacerle caso a Nicolás de Zubiría.

Por su parte el equipo azul conformado por Álvaro Bayona, Diego Sáenz y ‘El negrito’ discreparon por la preparación del puré de papa con cáscara.

Mientras que el equipo rojo conformado por Nela González; Juan Barragán y Juliana Galvis con creatividad y buena energía salieron adelante siendo ellos los ganadores del reto con un puntaje de 7,45 puntos.

En el capítulo de este jueves los equipos verde y azul (con delantal negro) se enfrentarán por un cupo para salvarse del reto de eliminación.