La fotografía que publicó Juliana Galvis llena de moretones y de la que se avergonzó

Juliana Galvis se robó el corazón de sus fieles seguidores de redes sociales y de los medios colombianos con el particular y divertido personaje que realizó en ‘Pa’ quererte’, donde le dio vida a Lola, la mejor amiga del protagonista Mauricio Reina. La artista captó la atención con su versatilidad actoral y el evidente talento que ha proyectado en otras producciones nacionales.

La estrella de la televisión colombiana ha sido centro de elogios y aplausos por su trabajo, destacando la variedad de papeles que ha encarnado donde se mencionan villanos, papeles secundarios o coprotagonistas.

Sin embargo, recientemente, la actriz desató una ola de reacciones en su cuenta oficial de Instagram luego de publicar una fotografía en la que aparece recostada en una cama con los ojos cerrados y varios moretones en el rostro. Galvis preocupó a más de uno, por lo que aprovechó para aclarar el tema y contar una anécdota de su vida personal.

Lea también: Silvestre Dangond aparece con su esposa en los Latin Grammy tras polémica de supuesto romance

De acuerdo con lo que fue relatado por Juliana, esta imagen fue tomada en 2019 cuando se encontraba participando en una producción nacional. A pesar de que no despertó comentarios porque no había salido a la luz, si quiso enfatizar en que fue un accidente que tuvo y no estaba relacionado con maltrato.

“Tuve mucho miedo en su momento de postear esta foto, NADIE me pegó aunque las dudas fueron muchas, estuve a punto de no ser un personaje por mi estupidez…fui YO en un momento más de torpeza”, escribió la celebridad en el pie de foto, donde ya suma más de 300 mil reproducciones.

Según detalló, este incidente la llevó a sentir vergüenza y a cubrir los moretones que sufrió con maquillaje, ya que le daba pena lo que dijeran los demás de su físico. Dos años después, Galvis decidió quitar estos prejuicios y revelar lo que ocurrió, dejando de lado las opiniones ajenas.

Le puede interesar: Un fin de semana para el rock latinoamericano en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

“Me rompí la nariz y sabes qué? Me tapé, me maquillé, me cubrí, me avergoncé por nada…hoy la posteo porque solo puedo decir: ‘¿qué carajos importa lo que el mundo piense? Si me pegaron, me caí si fui o no’…Coño de tu madre, VIVE! Sin importar el qué dirán”, agregó a su texto.