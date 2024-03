La fuerte pelea entre Melfi y Nataly Umaña: no la bajó de inmadura

Tras el tenso intercambio entre Umaña y Melfi, en lo que fue su primera pelea, este último se desahogó con Diana Ángel, expresando su frustración por la actitud de Nataly. "¿Por qué tiene que hablarme así? Me parece una inmadura, y si no fuera por mí, no tendría ninguna obligación", fueron algunas de las palabras dirigidas a la actriz conocida por su papel en 'Francisco el Matemático'.

Estos acontecimientos han dividido las opiniones en las redes sociales. Algunos internautas han señalado que Nataly es perfectamente capaz de actuar por sí misma, mientras que otros han defendido a Melfi, sugiriendo que ha aguantado mucho de la actitud de Umaña.

"Cuando Nataly habla, parece que no está en sus cabales", "Diana no se sabe de qué lado está ni quiénes son sus verdaderos amigos", "Nataly hizo todo lo posible para sabotear a Miguel en la prueba, lo mantuvo despierto toda la noche sabiendo que tendrían un día difícil", fueron algunos de los comentarios emitidos.

La atmósfera se carga de tensión en 'La Casa de los Famosos Colombia' durante el proceso de eliminación, con especulaciones sobre el destino de Nataly Umaña y Miguel Melfi en el programa.