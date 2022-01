La fuerte respuesta de Luisa Fernanda W a un seguidor que habló de sus cirugías

Después de haber pasado por el quirófano para cambiar sus prótesis mamarias, Luisa Fernanda W sigue descrestando en redes sociales con su figura y no deja de sorprender a sus seguidores con lo bien que se conserva.

Esta vez, la 'influencer' publicó una fotografía en la que aparece vestida con un top y un pantalón ancho de corte alto que dejaron ver sus curvas y aunque los comentarios no se hicieron esperar en donde la llenaron de halagos, hubo una opinión que Luisa no dejó pasar por alto.

“Esa ida al quirófano no solo fueron senos, también un poco de abdomen, pero quedó hermosa y natural”, escribió un usuario sobre la reciente cirugía de la también empresaria.

Ante la afirmación, Luisa Fernanda frenó en seco a la persona que hizo el comentario y aclaró: “Ojo con lo que inventas o supones. Yo no tengo ninguna cirugía en mi abdomen, ni en mis nalgas ni en ninguna otra parte que no sean los senos y la nariz. Yo siempre toda la vida he tenido muy buen cuerpo, lo que no tenía era senos grandes”, respondió.

A su vez, agregó algunos hábitos que tiene para mantener su figura. "Tienes que hacer ejercicio y alimentarte muy bien y eso es lo que vengo haciendo. De hecho, después de mi embarazo, mi abdomen se recuperó muy bien gracias a mis cuidados y mi genética", dijo la joven.

Finalmente, Luisa dejó en claro que será la primera en contar a sus seguidores si llegase a hacerse otra intervención estética.

