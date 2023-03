La ‘Gorda’ Fabiola es una de las comediantes más reconocidas en Colombia, a lo largo de los años ha ganado gran fanaticada en sus redes sociales, quienes han estado pendientes de cada momento que disfruta la comediante tanto en su vida profesional como privada.

La orientación sexual de los famosos sigue siendo tabú en gran parte de la sociedad colombiana, que juzga a quienes son diferentes y justamente fue lo que le pasó a Nelson David Polania, el hijo de los queridos humoristas ‘La gorda’ Fabiola y Polilla.

Desde que se hizo pública la inclinación sexual del joven, quien salió a caminar en las calles de la capital colombiana, durante la tradicional marcha del orgullo LGBTIQ+, se han generado todo tipo de comentarios, a pesar de que ese es un tema que solo le interesa a él.

En medio de esta situación, Fabiola Emilia Posada Pinedo, nombre de pila de 'La Gorda', habló de cómo salió del closet su hijo Nelson David, y cómo cambio su forma de pensar. Confesó que desde que supo "perdió un hijo, pero ganó una amiga".

En ese sentido, contó que al ser humorista antes se hacían muchos chistes sobre homosexuales, y los disfrutaba: "Disfrutaba mucho las imitaciones de homosexuales, en las que decían que se dedican a la peluquería y esas cosas. Se me hacían personajes divertidos. Pero poco sabía de ellos hasta que mi hijo nos hace la confesión. A mí lo único que se me ocurrió decirle fue: permíteme conocer tu mundo para entenderte y seguirte amando", dijo a Semana.

¿Cuándo se enteró?

La humorista reveló que su hijo les contó todo un 28 de junio de 2019, Día del Orgullo Gay. Incluso, el mismo Nelson David contó en entrevista con Semana cómo fue la revelación.

“Ese día iba a asistir a la marcha en Bogotá. Era 2019. Al salir les dije: voy a acompañar a unas amigas a la marcha del Orgullo. Mi mamá lo tomó con calma. Pero mi papá empezó a preguntarme por qué iba. Me persiguió hasta la puerta de la casa y la cerró de golpe. Me insistió en que no le gustaba que fuera. En ese momento, me derrumbé y me encerré en la habitación a pensar todo el día. En medio de todo, se me cruzó por la cabeza contarles. Es ahora o nunca, dije. O les confieso mi sexualidad y Dios sabe qué pasará, o me quedo encerrado en esta prisión".

Ya en la noche, fue al cuarto de sus padres, y al borde del llanto les dijo: "Oye, pa’, te tengo que contar algo", y les contó. Si bien le dijo primero a 'Polilla', la Gorda Fabiola dice que ya tenía sus sospechas: "El corazón de una madre no se equivoca. De golpe, por algunos gestos que él hacía, una manito muy quebrada o porque yo me quitaba los zapatos y él se subía en mis tacones a caminar”.

La comediante tiene claro que eso no cambia nada su relación y amor, porque “de la cintura para abajo, el placer le pertenece a él. No al papá o a la mamá. Lo único que nos queda como padres es acompañarlos en este camino, en el que la sociedad te discrimina, en el que los intolerantes te matan".

Finalmente, ambos enviaron un mensaje a esas personas y familias que tienen miedo de afrontar esta situación, pidiéndoles que tomen su caso como ejemplo.

“Siento que al hacer público esto nuestra familia se convirtió en un ejemplo de esas familias que abrazan la diversidad. He notado muchísimo que se acercan mamás, hermanas y hasta los propios hijos a preguntarnos qué hacer en estos casos. Porque les da mucho miedo salir del clóset o no saben las mamás cómo reaccionar", concluyó.