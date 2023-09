La Gorda Fabiola, una de las humoristas más queridas de Colombia, dice adiós a la televisión

Pero dejando a un lado lo sucedido anteriormente, Fabiola Emilia Posada Pinedo, nombre de pila de la humorista, vuelve a ser noticia en Colombia, pues al parecer, se retirará de la pantalla chica.

De acuerdo a lo dicho por la samaria a un medio de comunicación nacional, desde hace un tiempo ha venido tramitando los papeles de su pensión y el proceso ya casi culmina, aunque la decisión también podría estar relacionado con su salud.

"Después de haber estado tantas veces cercana a la muerte yo estoy viviendo a mil todo y yo no quisiera llegar a ese punto de ya estar tranquila, porque a mí tanta tranquilidad me mata, por eso no soporto un hospital", dijo la gorda Fabiola al programa Lo sé Todo.

Asimismo, dio a entender, que le gustaría seguir trabajando, pues se siente "como nueva", aunque debe esperar qué sucede con su carrera profesional.