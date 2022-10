La exmodelo y actriz Amada Rosa Pérez Pérez, reconocida por papeles en "Padres e Hijos" y en producciones como "La costeña y el cachaco"; "Vuelo 1503" y "Lorena", le concedió una entrevista al programa Buenos Días Colombia del Canal RCN y le abrió su corazón para hablar de su actual estado de salud del que se ha hablado mucho en los últimos días.

La sucreña compartió su testimonio, ya que quiere ayudar a muchas mujeres que padecen del síndrome de Asía, enfermedad que desató en su cuerpo al menos 51 síntomas y que por poco acaba con su vida.

Pérez narró entre lágrimas, que esta condición apareció de un momento a otro en medio del proceso de cuando empezaba a ser madre.

"No poder estar al 100 para un chiquito que quiere jugar, que quiere brincar, que quiere saltar, y yo con una cirugía en la cola por la que no podía hacer ejercicio".

Según la también comunicadora social, esta situación afectó 100 % la interacción con su hijo, su esposo y toda su familia.

"Mi hijo me decía, mamá mi corazón sangra de verte así, entonces a una se le arruga el corazón por no poder estar al 100 % como mamá para este chiquito y poder darlo todo. Mi esposo preocupado y estresado, esto afecta a toda la familia. Es algo tan nuevo que la gente no entiende lo que uno vive".

Según la exmodelo, se vio limitada e incapacitada, y le afectó constantemente su parte emocional.

"Yo tengo mucha niebla mental, la confusión mental es impresionante, a veces no me viene las palabras. Yo me quedé aterrada de un día que fui a servirme mi café, y le eché huevos, como que las conexiones fallan, esto te frustra mucho".

La recordada actriz, también le agradeció a su familia, amigos y médicos, por su apoyo incondicional en medio de esta complicada situación por la que pasa actualmente.

"Yo no tengo más que palabras de agradecimiento con mi esposo, con mi hijo, con los médicos, con todas las personas que me han ayudado".

Pérez Pérez considera actualmente, que necesita una nueva cirugía para extraer el resto de biopolimeros que quedaron en su cuerpo, pues el malestar en sus extremidades está regresando progresivamente.

Al mismo tiempo dio a conocer, que desde que le extrajeron los implantes de sus senos, su salud a ido mejorando poco a poco y ya puede realizar algunas actividades físicas.

También aseguró, que después de todo lo que ha tenido que vivir tiene una nueva misión, y se asegurará de ayudar a otra mujeres que sufren este misma condición.

"Ya hice las pases con mis implantes, ya están fuera, y esta es una de mis nuevas misiones, dar luz a otras mujeres que están enfermas o que no saben que están enfermas por sus implantes o por los biopolimeros".

Finalmente, le envió un mensaje a todos sus seguidores y a las mujeres en general para que no se dejen influenciar por los actuales estereotipos de belleza.

"Dejemos de cosificarnos, de tratarnos como una mercancía, nosotras somos valiosas y tú cuerpo es lindo así como está".