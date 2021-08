La historia de la adopción de Carla Giraldo que pocos conocían

La tercera temporada de MasterChef Celebrity Colombia ha sido tal vez una de las más comentadas en los contenidos de la televisión colombiana actualmente, no solo por las sorpresas y novedosos retos que ha traído, sino por una que otra polémica que sus participantes han protagonizado.

Una de ellas sin duda alguna es Carla Giraldo, actriz que ha tenido gran protagonismo en el reality debido al talento que ha demostrado tener en la cocina y algunas rivalidades con los comediantes que la han puesto en el centro de atención durante los fines de semana en redes sociales.

Es por eso que muchos han revivido algunas curiosas anécdotas que han marcado su carrera profesional. Una de ellas tiene que ver con su adopción, tema del cual dio detalles en el 2005 durante una entrevista en el programa del Canal RCN 'Yo José Gabriel', cuando a penas era una joven que había saltado a la fama por sus papeles en 'Lolita' o 'Francisco el matemático'.

En dicha entrevista, la actriz confesó que es adoptada. "Tenía cuatro o cinco horas de nacida. Mi mamá no podía tener hijos y la única solución era adoptar. Mi tía (hermana de su mamá adoptiva) es monja y trabajaba en un convento en Medellín. Ella conoció una niña que tenía entre 17 y 18 años que estaba esperando un bebé. Mi mamá decidió hacer todo el papeleo y obtuvieron mi custodia", reveló, sin dar más detalles sobre su madre biológica.

En el espacio televisivo, Carla también confesó que su época de adolescencia fue una de las más difíciles, pues se aventuró a irse de su casa y la relación con sus padres se fracturó.

"Estaba pasando por una edad difícil, con el mundo de la televisión encima. No me la llevaba con mi mamá, no hacía mucho caso. Vivía donde cayera. Con una amiga, donde la amiga de mi amiga, en unas escaleras, pasar la noche hablando para que se pase el tiempo", agregó.

Finalmente, Giraldo también confesó que uno de sus más grandes errores tuvo que ver con esa rebeldía y aceptó que fue una equivocación. “Haber tratado tan mal a mis papás, ese fue el pecado mas grande que he cometido y todavía estoy pagando por eso. No los traté mal de pegarles, sino de hablar tan mal de ellos porque han sido unas personas maravillosas y me han brindado el apoyo de cerca o de lejos, pero siempre han estado ahí", concluyó.