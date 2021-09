Explicó que cuando era pequeño sufrió de un problema psicológico y, gracias al refugio que encontró en su mascota, logró salvarse.

“Un animal me rescató a mí. Cuando niño tenía déficit de atención, me iba a suicidar y un perrito me salvó la vida porque encontré amor, refugio y una razón para vivir. Antes de eso sí le tenía amor a los animales, pero nada del otro mundo. Con Yaco encontré todo”, asegura.

El hombre indicó que nunca imaginó recibir 15 millones de pesos diarios por sus contenidos y explicó que quiere seguir aumentando sus seguidores para ser famoso y dar a conocer su banda de música.