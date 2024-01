La IA reveló cómo sería un hijo de Alina Lozano y Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez enfrentaron diversos contratiempos durante su luna de miel. Inicialmente, compartieron un video confirmando que les negaron el acceso al avión debido al tipo de boleto adquirido, dejándolos desilusionados ante la perspectiva de viajar a Roma. Después de este incidente, no se tuvo más información sobre el destino planeado.

Posteriormente, publicaron otro video indicando que se encontraban en Roma, pero enfrentaban problemas con el alojamiento, ya que la reservación no cumplió con sus expectativas. Alina expresó su frustración al señalar que ya había pagado y consideraba injusta la situación.

"Ya no quiero llorar, ni siquiera puedo articular palabras, y lo peor es que estoy aquí hablando con ella y solo me dice 'tenme paciencia Alina'. ¿Paciencia para qué, si hace tres meses pagué todo? Todo estaba perfectamente organizado, y ella no asume ninguna responsabilidad ni me reembolsará el dinero para poder solucionar la situación aquí", expresó la actriz de 'Pedro el escamoso'.