La empresaria y estrella de televisión, Khloé Kardashian, parece ser que ama transformarse en su famosa madre, Kris Jenner.

Ya en varias oportunidades lo ha hecho para rodar algunos episodios del reality 'Keeping Up with the Kardashians', pero en esta última ocasión que se ha disfrazado - para jugarle una broma a su madre en la temporada 18 del programa que está actualmente al aire por E! - ha decidido grabar el proceso de transformación.

